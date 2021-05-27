Безос покинет пост гендиректора Amazon 5 июля

Основатель Amazon Джефф Безос планирует уволиться с должности гендиректора Amazon 5 июля. В этот день исполнится 27 лет со дня основании корпорации.

"Мы выбрали эту дату, потому что она дорога мне — это день, в который в 1994 году, ровно 27 лет назад, Amazon была основана",— говорится в заявлении Безоса.

Amazon объявила о планах по уходу гендиректора в феврале. Безос займет пост исполнительного председателя совета директоров. Его место займет Энди Джесси, который работает в Amazon с 1997 года и возглавляет Amazon Web Services.

Онлайн-ритейлер Amazon получил чистую прибыль в размере $26,9 млрд за 12 месяцев, завершившихся 31 марта. Это больше, чем прибыль Amazon за предыдущие три полных года, с 2017 по 2019 год,— $24,7 млрд.