Основатель Amazon Безос покинул пост гендиректора

Основатель Amazon Джефф Безос покинул пост генерального директора одного из крупнейших мировых онлайн-ритейлеров, его новым главой стал Энди Джесси, который ранее основал и возглавлял подразделение Web Services, следует из данных сайта Amazon.
О намерении Безоса покинуть пост гендиректора стало известно в феврале, а в мае он заявил, что уйдет с должности 5 июля — в этот день в 1994 году был основан Amazon. После ухода с поста 57-летний бизнесмен останется председателем правления компании и продолжит владеть более чем 10% ее акций.
Безос возглавляет список богатейших бизнесменов мира по версии Forbes с состоянием в 177 миллиардов долларов.
Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года.
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