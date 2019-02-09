Гуайдо не исключает вторжение США в Венесуэлу для свержения Мадуро

Лидер оппозиции Венесуэлы и спикер Национального собрания страны Хуан Гуайдо не стал исключать вариант вторжения США с целью заставить президента страны Николаса Мадуро принять гуманитарную помощь и оставить власть.
В интервью AFP политик заявил, что готов сделать «все, что необходимо чтобы спасти человеческие жизни». Вместе с тем он признал, что американское вмешательство является «очень спорным вопросом».
Мадуро ранее пообещал не впускать в страну «фальшивую гуманитарную помощь». По его словам, кризис в Венесуэле был «сфабрикован Вашингтоном» для оправдания вторжения.
Гуайдо, объявивший себя в минувшем месяце временным президентом страны, пытается доставить в Венесуэлу из США гуманитарную помощь. Однако, как уточняет AFP, она застряли на складах в Колумбии, поскольку венесуэльские военные не пускают ее в страну.
Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как Гуаидо объявил себя президентом. Его поддержали США, большинство стран Латинской Америки и Европы европейских стран. Россия, Турция, Куба выразили поддержку Мадуро. Армия Венесуэла также пока остается верной действующему президенту.
Помимо политического кризиса, в Венесуэле тяжелая экономическая ситуация. Страна находится под американскими санкциями, а также в изоляции, почти не имея контактов со многими латиноамериканскими соседями. В стране гиперинфляция, дефицит продовольствия и товаров первой необходимости.
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