Войти
Трамп пообещал КНДР бурный экономический рост
дружба народов
Трамп пообещал КНДР бурный экономический рост
Россия винит США в намерении навязать Европе американский газ
позиция
Россия винит США в намерении навязать Европе американский газ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Гуайдо не исключает вторжение США в Венесуэлу для свержения Мадуро

577
Гуайдо не исключает вторжение США в Венесуэлу для свержения Мадуро

Лидер оппозиции Венесуэлы и спикер Национального собрания страны Хуан Гуайдо не стал исключать вариант вторжения США с целью заставить президента страны Николаса Мадуро принять гуманитарную помощь и оставить власть.

В интервью AFP политик заявил, что готов сделать «все, что необходимо чтобы спасти человеческие жизни». Вместе с тем он признал, что американское вмешательство является «очень спорным вопросом».

Мадуро ранее пообещал не впускать в страну «фальшивую гуманитарную помощь». По его словам, кризис в Венесуэле был «сфабрикован Вашингтоном» для оправдания вторжения.

Гуайдо, объявивший себя в минувшем месяце временным президентом страны, пытается доставить в Венесуэлу из США гуманитарную помощь. Однако, как уточняет AFP, она застряли на складах в Колумбии, поскольку венесуэльские военные не пускают ее в страну.

Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как Гуаидо объявил себя президентом. Его поддержали США, большинство стран Латинской Америки и Европы европейских стран. Россия, Турция, Куба выразили поддержку Мадуро. Армия Венесуэла также пока остается верной действующему президенту.

Читайте также: Валютная свобода: что Нацбанк разрешил украинцам

Помимо политического кризиса, в Венесуэле тяжелая экономическая ситуация. Страна находится под американскими санкциями, а также в изоляции, почти не имея контактов со многими латиноамериканскими соседями. В стране гиперинфляция, дефицит продовольствия и товаров первой необходимости.

Венесуэла, Хуан Гуайдо
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 9 февраля 2019
Пятница, 8 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О влиянии учетной ставки на экономику

В последний день января Правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18%. Среди экономистов, которые считают, что рост экономики в настоящее время является приоритетной задачей Украины, такое решение не вызвало одобрения. С одной стороны, многие и не ожидали снижения ставки. С другой стороны, отнюдь не лишена оснований мысль, что достаточно высокие ставки по кредитам реальному сектору экономики, на которые, пусть и косвенно, влияет учетная ставка НБУ, не способствуют ускорению роста ВВП.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

В чем на самом деле проблема Венесуэлы

Нигде не встречал столько манипуляций как вокруг ситуации в Венесуэле. При этом люди, что манипулируют ею, особо не пытаются глубоко вникнуть в суть проблемы и с помощью поверхностной оценки с легкостью делают диагноз. Почему это неправильно? Представьте, вы приходите к врачу с кашлем. А он вам сразу диагноз: бронхит. Никаких анализов, обследования. Неважно, что кашель это так же симптом более опасных болезней, как туберкулёз. А зачем парится, если бронхит диагностировать проще? Вот примерно так выглядит диагностика проблемы в Венесуэле.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О процентной ставке и мейнстримных экономистах

НБУ оставил учетную ставку на прежнем уровне, что вызвало привычную негативную реакцию у профессиональных борцов за экономический рост и многих мейстримных экономистов. Однако, все несколько сложнее, чем они преподносят в своих аргументах.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016