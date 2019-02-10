Торты и пирожные тоже могут способствуют похудению

Выбор высококалорийного десерта может способствовать более здоровому питанию. Секрет в том, чтобы выбрать такой десерт раньше всего остального.
Психологи из Аризонского университета провели эксперимент. Они поместили два вида десерта (свежие фрукты против лимонного чизкейка) в самом начале линии университетской столовой. Когда посетители брали чизкейк, то после они выбирали низкокалорийные основные блюда или гарниры, и в конечном итоге потребляли меньше калорий, чем те, кто сначала выбирал свежие фрукты. Когда экспериментаторы убрали десерты в конец линии, таких эффектов не наблюдалось. В кафетерии было меню с фиксированной ценой, поэтому стоимость блюд не влияла на выбор испытуемых.
Психологи предполагают, что те, кто взял сразу пирожное, постарались как-то нивелировать его потенциальный вред последующим выбором более легкой и здоровой еды. В то же время участники, отдавшие предпочтение фруктам, вероятно, решили, что уже сделали доброе дело для своего организма, и поэтому могут себе позволить послабление в виде остальной высококалорийной еды.
Психологи повторяли данный эксперимент в разных вариациях, в том числе онлайн, располагая десерты в начале и в конце меню, и приходили примерно к одному и тому же результату. Исключением стал эксперимент с посетителями, занятыми сложными умозаключениями. Эти люди брали чизкейк и с большой вероятностью продолжали выбирать высокожирные блюда (например, жареную рыбу с картофелем фри вместо вареной курицы с салатом).
Исследователи полагают, что рестораны, кафе (особенно со шведским столом) и онлайн-приложения по доставке еды могли бы внести лепту в распространение здорового питания за счет правильного размещения здоровой или менее здоровой пищи. Это можно сделать не в убыток торговле, поскольку полезные блюда часто стоят дороже, чем вредные.
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