Войти
Аваков обвинил штабы кандидатов в ведении грязной кампании
выборы
Аваков обвинил штабы кандидатов в ведении грязной кампании
Порошенко заявил об окончании кризиса
позиция
Порошенко заявил об окончании кризиса

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

наука
RSS

Торты и пирожные тоже могут способствуют похудению

265
Торты и пирожные тоже могут способствуют похудению

Выбор высококалорийного десерта может способствовать более здоровому питанию. Секрет в том, чтобы выбрать такой десерт раньше всего остального.

Психологи из Аризонского университета провели эксперимент. Они поместили два вида десерта (свежие фрукты против лимонного чизкейка) в самом начале линии университетской столовой. Когда посетители брали чизкейк, то после они выбирали низкокалорийные основные блюда или гарниры, и в конечном итоге потребляли меньше калорий, чем те, кто сначала выбирал свежие фрукты. Когда экспериментаторы убрали десерты в конец линии, таких эффектов не наблюдалось. В кафетерии было меню с фиксированной ценой, поэтому стоимость блюд не влияла на выбор испытуемых.

Психологи предполагают, что те, кто взял сразу пирожное, постарались как-то нивелировать его потенциальный вред последующим выбором более легкой и здоровой еды. В то же время участники, отдавшие предпочтение фруктам, вероятно, решили, что уже сделали доброе дело для своего организма, и поэтому могут себе позволить послабление в виде остальной высококалорийной еды.

Психологи повторяли данный эксперимент в разных вариациях, в том числе онлайн, располагая десерты в начале и в конце меню, и приходили примерно к одному и тому же результату. Исключением стал эксперимент с посетителями, занятыми сложными умозаключениями. Эти люди брали чизкейк и с большой вероятностью продолжали выбирать высокожирные блюда (например, жареную рыбу с картофелем фри вместо вареной курицы с салатом).

Читайте также: В Сахаре обнаружили следы неизвестной цивилизации

Исследователи полагают, что рестораны, кафе (особенно со шведским столом) и онлайн-приложения по доставке еды могли бы внести лепту в распространение здорового питания за счет правильного размещения здоровой или менее здоровой пищи. Это можно сделать не в убыток торговле, поскольку полезные блюда часто стоят дороже, чем вредные.

исследование, похудение
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 10 февраля 2019
Суббота, 9 февраля 2019
Пятница, 8 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему президент-бизнесмен не поможет Украине

Часто любят сравнивать управление бизнесом и управление государством. Мол, управление государством похоже на управление бизнесом. И кто может лучше справится с государством, как не успешный бизнесмен? Хотя я согласен с тем, что общие черты есть, однако, все же считаю, что некоторые бизнес-подходы могут пагубно сказаться на государстве.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Остаться должен... один

Ну, наконец-то, ключевые избирательные технологии подоспели. В массовом исполнении. Кулачно-мордатые. Запугательные. Публично-оскорбительные. Зачем нам вообще состязание идей, отчеты о проделанной работе, рассказ о невыполнимых обещаниях? Нам достаточно пригубить классическое красное - «кто не с нами, того избиваем, оскорбляем, опускаем». Или демонстративно угрожаем. Как во Львове, где была устроена спец/программа для кандидата-лидера Зеленского. Или как в Белой Церкви - но уже для другого кандидата-лидера Тимошенко...
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О влиянии учетной ставки на экономику

В последний день января Правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18%. Среди экономистов, которые считают, что рост экономики в настоящее время является приоритетной задачей Украины, такое решение не вызвало одобрения. С одной стороны, многие и не ожидали снижения ставки. С другой стороны, отнюдь не лишена оснований мысль, что достаточно высокие ставки по кредитам реальному сектору экономики, на которые, пусть и косвенно, влияет учетная ставка НБУ, не способствуют ускорению роста ВВП.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016