Coca-Cola объявила о появлении нового вкуса

У Coca-Cola появится новый вкус. Об этом говорится в соответствующем релизе на сайте компании. Напиток будет иметь вкус апельсина и ванили. Он будет представлен в двух форматах — с сахаром и без (сладкая Orange Vanilla Coke и Orange Vanilla Coke Zero Sugar).
Вкусовая линейка товаров Coca-Cola, как заметили в компании, изменится впервые за последние десять лет. В магазинах новый напиток должен появиться уже 25 февраля. Покупатели каких стран смогут приобрести его уже в этот день, в пресс-службе не пояснили.
При разработке нового вкуса, как рассказали представители Coca-Cola, в компании рассматривали три альтернативных варианта — на рынке могла появиться Coca-Cola со вкусом малины, лимона или имбиря. Однако сочетание апельсина и ванили стало явным фаворитом в фокус-группах, которые дегустировали напиток, отметили в компании. Прошлым летом Orange Vanilla Coke без сахара появилась в магазинах в Австралии, напомнили в пресс-службе, заметив, что позже сладкая Coke Orange Vanilla стала доступна канадским покупателям. Новый вкус, по информации компании, понравился потребителям на обоих рынках.
В целом разработка Orange Vanilla Coke — от концепции до запуска — заняла у инновационной команды Coca-Cola меньше года, отмечается в релизе. Ранее у напитка, как напомнили в компании, помимо стандартного существовали и другие вкусы — ванильный (выпуск этого напитка начался в 2007 году) и вишневый (он на рынке присутствует с 1985 года).
Orange Vanilla Coke уже не первая новинка Coca-Cola за последний год. В мае 2018 года компания выпустила на рынок первый алкогольный напиток.
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