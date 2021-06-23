В РФ могут ввести акцизы на сладкие напитки

Правительство РФ рассмотрит вопрос введения акцизов на сладкие напитки и уже дало поручение проработать эту инициативу заинтересованным ведомствам. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух участников обсуждения этого вопроса.
Окончательное решение пока не принято.
По словам собеседников газеты, рассматривается два варианта: установление ставки акциза в зависимости от стоимости напитка или в зависимости от содержания в нем сахара.
Ранее российские власти уже рассматривала вопрос введения акцизов на сладкие напитки. В 2016 году Минфин РФ предлагал ввести акцизы на напитки с добавлением сахара. Введение акцизов поддержали в Минздраве России, однако позднее Минфин заявил, что временно отказывается от своей инициативы из-за возможных негативных последствий для отрасли в период кризиса.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016