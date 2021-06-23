В РФ могут ввести акцизы на сладкие напитки

Правительство РФ рассмотрит вопрос введения акцизов на сладкие напитки и уже дало поручение проработать эту инициативу заинтересованным ведомствам. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух участников обсуждения этого вопроса.

Окончательное решение пока не принято.

По словам собеседников газеты, рассматривается два варианта: установление ставки акциза в зависимости от стоимости напитка или в зависимости от содержания в нем сахара.

Ранее российские власти уже рассматривала вопрос введения акцизов на сладкие напитки. В 2016 году Минфин РФ предлагал ввести акцизы на напитки с добавлением сахара. Введение акцизов поддержали в Минздраве России, однако позднее Минфин заявил, что временно отказывается от своей инициативы из-за возможных негативных последствий для отрасли в период кризиса.