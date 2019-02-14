Сегодня украинские клубы проведут свои матчи в Лиге Европы

Футболисты киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» проведут в четверг, 14 февраля, первые поединки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Выездную встречу «Динамо» с греческим «Олимпиакосом», которая начнется на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее в 19.55 по киевскому времени, будет транслировать телеканал «Футбол 1»; домашний матч «Шахтера» с немецким «Айнтрахтом» на ОСК «Металлист» в Харькове покажет в 22.00 «Футбол 2».

Динамовцам в начале евросезона не удалось преодолеть квалификационный барьер в Лиге чемпионов УЕФА. В третьем отборочном раунде «бело-синие» одолели чешскую «Славию» (1:1, 2:0), но в раунде плей-офф уступили голландскому «Аяксу» (1:3, 0:0). «Динамо» продолжило выступление на групповой стадии Лиги Европы, заняв первое место в квартете К, где играли вместе с французским «Ренном» казахстанской «Астаной» и чешским «Яблонцем».

«Олимпиакос» вслед за испанским «Бетисом» занял второе место в группе F, опередив по дополнительным показателям итальянский «Милан».

«Шахтер» попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов, где «горняки» финишировали третьими в группе вслед за «Манчестер Сити» и французским «Лионом».

«Айнтрахт» на групповом этапе Лиги Европы одержал шесть побед в квартете Н. Клуб из Франкфурта нанес по два поражения итальянскому «Лацио», кипрскому «Аполлону» и французскому «Марселю» — финалисту сезона 2017/18. В шести матчах немцы забили 17 мячей.

Ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы состоятся 21 февраля.