Порошенко уволил Смешко с должности своего советника

Президент Украины Петр Порошенко уволил своего внештатного советника, экс-председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко, который является кандидатом на пост главы государства. Информация о его увольнении содержится в соответствующем указе Порошенко.
«Освободить Смешко Игоря Петровича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)», — сказано в документе, текст которого опубликовало агентство «Украинские новости» с пояснением, что копия документа, датированного 14 января, предоставлена администрацией президента.
В то же время на официальном сайте президента Украины в соответствующем разделе указ не опубликован.
Смешко был зарегистрирован кандидатом в президенты Украины как самовыдвиженец 30 января. Всего Центризбирком Украины зарегистрировал 44 кандидата на пост главы государства.
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