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В партии Смешко массовые чистки

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В партии Смешко массовые чистки

За попытку раскола и дискредитации политсилы из партии «Сила и честь» Игоря Смешко выгнали его первого заместителя Александра Кихтенко и нескольких руководителей региональных отделений. Об этом сообщается на сайте партии.

«За действия, дискредитирующие партию и направленные на ее раскол, политсовет партии принял решение приостановить членство в политической партии „Сила и честь“ следующих граждан Украины...», — гооврится там.

Из партии, в частности, выгнали:

  • первого заместителя председателя партии Александра Кихтенко;
  • члена политсовета партии Михаила Нечипорука;
  • члена политсовета партии Юрия Черкасова;
  • члена контрольно-ревизионной комиссии партии Юрия Ляховского;
  • председателя правления днепропетровской областной организации партии Владимира Фастова;
  • председателя правления херсонской областной организации партии Александра Витковского;
  • председателя правления черниговской областной организации партии Валерия Безкровного;
  • председателя правления харьковской областной организации партии Геннадия Крутова.

Согласно сообщению, все эти люди распространяли в СМИ на прошлых выборах «манипулятивную и ложную информацию» о партии, а также имели «личные амбиции и меркантильные интересы». «Своей деятельностью они сделали все возможное, чтобы снизить ее рейтинг и поддержку избирателей», — говорится в заявлении.

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По мнению политсовета партии, они пытались оказать психологическое давление на руководство партии и осуществить «рейдерский захват» контроля над ней, в связи с возможностью получения партией государственного финансирования по результатам выборов 2019 года.

Игорь Смешко, Сила и честь
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Четверг, 8 августа 2019
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