В партии Смешко массовые чистки

За попытку раскола и дискредитации политсилы из партии «Сила и честь» Игоря Смешко выгнали его первого заместителя Александра Кихтенко и нескольких руководителей региональных отделений. Об этом сообщается на сайте партии.

«За действия, дискредитирующие партию и направленные на ее раскол, политсовет партии принял решение приостановить членство в политической партии „Сила и честь“ следующих граждан Украины...», — гооврится там.

Из партии, в частности, выгнали:

первого заместителя председателя партии Александра Кихтенко;

члена политсовета партии Михаила Нечипорука;

члена политсовета партии Юрия Черкасова;

члена контрольно-ревизионной комиссии партии Юрия Ляховского;

председателя правления днепропетровской областной организации партии Владимира Фастова;

председателя правления херсонской областной организации партии Александра Витковского;

председателя правления черниговской областной организации партии Валерия Безкровного;

председателя правления харьковской областной организации партии Геннадия Крутова.

Согласно сообщению, все эти люди распространяли в СМИ на прошлых выборах «манипулятивную и ложную информацию» о партии, а также имели «личные амбиции и меркантильные интересы». «Своей деятельностью они сделали все возможное, чтобы снизить ее рейтинг и поддержку избирателей», — говорится в заявлении.

По мнению политсовета партии, они пытались оказать психологическое давление на руководство партии и осуществить «рейдерский захват» контроля над ней, в связи с возможностью получения партией государственного финансирования по результатам выборов 2019 года.