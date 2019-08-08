В партии Смешко массовые чистки

За попытку раскола и дискредитации политсилы из партии «Сила и честь» Игоря Смешко выгнали его первого заместителя Александра Кихтенко и нескольких руководителей региональных отделений. Об этом сообщается на сайте партии.
«За действия, дискредитирующие партию и направленные на ее раскол, политсовет партии принял решение приостановить членство в политической партии „Сила и честь“ следующих граждан Украины...», — гооврится там.
Из партии, в частности, выгнали:
Согласно сообщению, все эти люди распространяли в СМИ на прошлых выборах «манипулятивную и ложную информацию» о партии, а также имели «личные амбиции и меркантильные интересы». «Своей деятельностью они сделали все возможное, чтобы снизить ее рейтинг и поддержку избирателей», — говорится в заявлении.
По мнению политсовета партии, они пытались оказать психологическое давление на руководство партии и осуществить «рейдерский захват» контроля над ней, в связи с возможностью получения партией государственного финансирования по результатам выборов 2019 года.
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