Япония также признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Правительство Японии выражает поддержку оппозиционным силам Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо и признает его временным президентом страны. Об этом во вторник на пресс-конференции в Токио заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.
«Мы выражаем свою ясную поддержку Гуайдо как временно исполняющему обязанности президента Венесуэлы», — приводит его слова телеканал NHK. Коно также выразил озабоченность тем, что в Венесуэле до сих пор не провели новые президентские выборы, несмотря на активные призывы к этому со стороны ряда стран.
Члены японского правительства, комментируя ранее ситуацию в Венесуэле, не делали прямых заявлений о поддержке Гуайдо, ограничиваясь преимущественно призывами в кратчайшие сроки восстановить демократию и провести президентские выборы.
Отметим, что Гуйадо ранее признали США и большинство стран Европы и Латинской Америки. Мадуро продолжают поддерживать Россия, Китай и некоторые другие страны.
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