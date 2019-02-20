Украина объявила в розыск одного из фигурантов дела MH17

Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера Главного разведывательного управления РФ Олега Иванникова, который является ключевым фигурантом расследования катастрофы пассажирского Boeing рейса МН17. Информация об этом внесена в базу данных сайта Министерства внутренних дел Украины.

Иванникова разыскивают с 21 января 2019. Ему инкриминируют преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации, руководство или участие в ней) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию сбивания малайзийского «Боинга» объявила, что тот был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук» с 53-й бригады ПВО ВС РФ, который базируется в российском городе Курск.

Международная независимая следственная группа Bellingcat установила, что офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников причастен к сбитию самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году. Он был замешан в транспортировке Бука на территорию Украины и обратно в Россию.

Иванников руководил наемниками «Вагнера» в Луганской области.