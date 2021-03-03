Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на компании в США

Китайские хакеры атаковали локальные версии сервера почтовых ящиков Microsoft Exchange Server, пытаясь получить информацию от разных организаций в США, говорится в сообщении компании.
По информации Microsoft, речь идет о хакерской группировке, которая носит название Hafnium. Ее целью было получить информацию от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, неправительственных организаций, аналитических центров и ряда других организаций. В Microsoft считают, что эту группировку поддерживают китайские власти.
По данным компании, атаки проводились в три этапа. Сначала хакеры получали доступ к серверу Exchange с помощью украденных паролей или не выявленных ранее уязвимостей, а затем создавали вредоносный скрипт для удаленного управления взломанным сервером. Затем они использовали этот удаленный доступ с частных серверов в США для кражи данных из сети организации, сообщили в Microsoft.
Какие учреждения подверглись хакерской атаке и удалось ли злоумышленникам завладеть какой-либо информацией, в компании не уточнили. Однако отметили, что проинформировали затронутые атакой ведомства и выпустили обновление, которое должно защитить пользователей Exchange Server.
Кроме того, в Microsoft добавили, что случившееся никак не связано с хакерской атакой на ИТ-компанию SolarWinds. Эту платформу злоумышленники в конце прошлого года использовали для нелегального доступа к ряду американских ведомств, в том числе к системам Минфина и национального управления по телекоммуникациям и информации Минторга США.
По данным Bloomberg, в ходе взлома программного обеспечения SolarWinds пострадало как минимум 200 организаций по всему миру. Среди клиентов SolarWinds помимо вышеперечисленных ведомств — подразделения ВС США, Минюста, Госдепартамента, Агентства национальной безопасности, Почтовой службы и 425 компаний из американского списка Fortune 500.
В США утверждали, что к хакерской атаке на ведомства страны причастны российские хакеры. По словам президента Джо Байдена, кибератака была тщательно спланирована и в результате злоумышленникам удалось похитить важные сведения у американского бизнеса. Он также добавил, что не оставит случившееся без ответа. Как сообщал Reuters, среди возможных мер рассматривались как финансовые санкции, так и ответные кибератаки.
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