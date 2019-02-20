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Бой на световых мечах признали во Франции официальным видом спорта

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Бой на световых мечах признали во Франции официальным видом спорта

Во Франции бой на световых мечах признали официальным видом спорта, сообщает The Guardian. Свое решение Федерация фехтования страны объяснила тем, что для поединка на световых мечах также требуется серьезная физическая подготовка.

Теперь фехтовальные клубы страны оснащают специальными инструкторами и мечами из поликарбоната, которые будут светиться и издавать при ударе характерные звуки. Так оружие из космической саги Джорджа Лукаса получило тот же статус, что и рапиры, шпаги и сабли.

По правилам фехтования на световых мечах, бойцы сражаются внутри круга. За попадание по голове или телу зачисляется пять очков, по рукам или ногам — три очка, по кистям — одно очко.

Победителем становится первый, кто наберет 15 очков, либо боец с более высоким счетом через три минуты. Если оба бойца набирают 10 очков, бой вступает в стадию «внезапной смерти», на которой побеждает тот, кто первым нанесет удар по голове или телу.

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В Федерации пояснили, что как и рыцари-джедаи пошли на этот шаг ради борьбы с темной стороной — оседлыми привычками жизни XXI века.

«Для молодых людей сегодня это действительно вопрос их физического здоровья. Они не занимаются спортом, а шевелят максимум своими большими пальцами», — заявил Серж Обайли, генеральный секретарь Федерации.

Франция, Звездные войны, световой меч
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