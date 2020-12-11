Disney+ выпустит два десятка новых сериалов по вселенным «Звездных войн» и Marvel

Компания The Walt Disney Company анонсировала новые проекты, которые выйдут на стриминговом сервисе Disney+ в ближайшие годы. В частности, зрители увидят 10 сериалов по «Звездным войнам» и 10 по вселенной Marvel, а также фильмы и сериалы от Disney и Pixar. Об этом сообщается в Twitter компании.

Как отмечается, многие проекты выйдут 23 февраля 2021 года.

Так, выйдет сериал «Приспешник», новый созон «Мандалорца», в также два спин-оффа — «Рейнджеры Новой Республики» и «Асока».

Также Disney занимается съемками сериала о жизни джедая Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором. Роль Энакина Скайуокера сыграет Хейден Кристенсен. События сериала происходят через десять лет после эпизода «Месть ситхов».

По вселенной Marvel зрителям представят, в частности, сериалы «ВандаВижен», «Сокол и Зимний солдат», «Локи».