Disney+ выпустит два десятка новых сериалов по вселенным «Звездных войн» и Marvel

Компания The Walt Disney Company анонсировала новые проекты, которые выйдут на стриминговом сервисе Disney+ в ближайшие годы. В частности, зрители увидят 10 сериалов по «Звездным войнам» и 10 по вселенной Marvel, а также фильмы и сериалы от Disney и Pixar. Об этом сообщается в Twitter компании.
Как отмечается, многие проекты выйдут 23 февраля 2021 года.
Так, выйдет сериал «Приспешник», новый созон «Мандалорца», в также два спин-оффа — «Рейнджеры Новой Республики» и «Асока».
Также Disney занимается съемками сериала о жизни джедая Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором. Роль Энакина Скайуокера сыграет Хейден Кристенсен. События сериала происходят через десять лет после эпизода «Месть ситхов».
По вселенной Marvel зрителям представят, в частности, сериалы «ВандаВижен», «Сокол и Зимний солдат», «Локи».
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