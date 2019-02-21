Налоговая назвала Топ-5 самых дорогих растаможенных «евроблях»

В Государственной фискальной службе составили Топ-5 самых дорогих «евроблях», владельцы которых воспользовались льготным режимом растаможивания. Об этом говорится в статье на ЭП.
Это автомобили тех, кто покупал премиальные авто и избегал уплаты налогов, утверждают в ГФС.
Топ-5 самых дорогих «евроблях»:
Porsche 911 Turbo S, 2013 год
Таможенная стоимость — 83,1 тыс. долларов
Уплаченные налоги — 766,1 тыс. грн
Porsche Cayenne S, 2018 год
Таможенная стоимость — 76 тыс. долларов
Уплаченные налоги — 705 тыс. грн
Bentley Flying Spur, 2014 год
Таможенная стоимость — 74,5 тыс. долларов
Уплаченные налоги — 727,9 тыс. грн
Mercedes-Benz G-Class, 2015 год
Таможенная стоимость — 63,6 тыс. долларов
Уплаченные налоги — 593,4 тыс. грн
Mercedes-Benz V-Class, 2018 год
Таможенная стоимость — 62 тыс. долларов
Уплаченные налоги — 553 тыс. грн
В то же время, большинство владельцев «евроблях» покупали их чуть ли не на последние деньги, и отмечали, что не могут оплатить все таможенные платежи.
По официальным данным ГФС, по состоянию на 25 ноября прошлого года в Украине находилось около 640 тысяч авто, которые необходимо было растаможить.
С даты вступления в силу законов таможенники уже оформили 195,2 тысячи транспортных средств. Результат — более 12 млрд гривен уплаченных налогов. Таким образом, за два с половиной месяца фискалы перевыполнили годовой план доходов от «евроблях» — в бюджете заложены поступления в объеме 10 млрд гривень.
Из общего количества оформленных машин 124 тысячи — это так называемые «евробляхи», которые до этого находились в Украине в режиме транзита или временного ввоза. Остальные — около 71 тысяч — авто, которые впервые были завезены в страну и сразу получили украинские номера.
По мнению главы «Авто Евро Силы» Олега Ярошевича, большинство из этих авто были ввезены в страну не автовладельцами, а бизнесом.
«Автодилеры бросились завозить авто со скидкой 50% от уплаты акциза. Они сейчас навезут их в Украину, а потом будут реализовывать», — считает Ярошевич.
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