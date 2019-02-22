СМИ узнали, что Россия предлагала деньги итальянским политикам

Россия была готова помочь итальянскому правому вице-премьеру Маттео Сальвини достичь успеха на выборах в Европарламент в мае подпольным финансированием в 3 млн евро для его партии «Лиги Севера».
Об этом говорится в расследовании, обнародованном в итальянских СМИ.
Деньги должны были поступать через соглашение о поставках дизельного топлива, заключенное между российской государственной компанией «Роснефть» и помощником Сальвини Джанлукой Савоини в Москве в октябре прошлого года.
Савоини якобы совершил десятки поездок в Москву, Крым и на Донбасс и с самого начала возглавлял переговоры по российскому финансированию Сальвини, говорится в материале.
Журналисты отследили встречу Савоини с россиянами в Москве, которую у Сальвини не афишировали. Во время них речь шла о поставках 250 тыс. тонн российского топлива итальянской компании.
Отметим, что в России данную информацию отрицают. «Роснефть» уже потребовала у газеты La Stampa опровергнуть статью о финансировании компанией итальянской партии «Лига Севера».
«Вся информация в данной статье, касающаяся „Роснефти“, полностью не соответствует действительности, является ложью, имеющей целью нанесение ущерба деловой репутации компании», — указывается в заявлении российской компании.
«Роснефть» обратилась в редакцию La Stampa с требованием немедленно опровергнуть «содержащуюся в данной статье дезинформацию, в случае отказа намерена отстаивать свои права в суде».
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