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Италия намерена убедить Европу в абсурдности антироссийских санкций

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Италия намерена убедить Европу в абсурдности антироссийских санкций

Правительство Италии продолжит добиваться отмены антироссийских санкций и будет убеждать своих партнеров в их абсурдности. Об этом заявил в среду в интервью ТАСС вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в преддверии своего визита в Москву.

«Я убежден, что антироссийские санкции — социальный, культурный и экономический абсурд, и мы постараемся объяснить и убедить в этом всех наших партнеров, в том числе в ходе дискуссий на европейском уровне», — сказал Сальвини.

Он заявил, что Италия, являясь членом ЕС и НАТО, находится в сложном положении из-за определенных обязательств перед партнерами. «К сожалению, ухудшение дипломатических отношений между США, некоторыми европейскими странами и Россией представляет сложную проблему, в том числе для Италии, которая зависит от своей принадлежности к конкретным международным структурам, в первую очередь, это ЕС и НАТО. Но мы не хотим, чтобы это становилось препятствием для отношений с РФ, с которой наши правительства всегда проводили политику на сближение, свидетельством чего стали подписание соглашения в Пратика-ди-Маре [о создании Совета НАТО-Россия] в 2002 году, а также тесное экономическое взаимодействие. Мы всегда будем стремиться и работать над тем, чтобы преодолеть любые разногласия, даже если для этого понадобится время», — указал вице-премьер.

Пункт об отмене антироссийских санкций, которые наносят вред итальянской экономике и негативно сказываются на малом и среднем бизнесе страны, содержится в правительственном контракте, своего рода программе коалиционного правительства в составе «Лиги», лидером которой является Сальвини, и «Движения «5 звезд».

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Сальвини прибывает в среду в Москву для участия в заседании российского отделения Ассоциации итальянских промышленников (Confindustria Russia). Он намерен встретиться с работающими в РФ предпринимателями, чтобы поддержать их в условиях сохранения санкционного режима, против которого сам активно выступает.

Россия, Италия, санкции, Маттео Сальвини
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