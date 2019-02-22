Daimler и BMW объединяют свои сервисы каршеринга и зарядки электромобилей

Немецкие автопроизводители BMW и Daimler вложат более €1 млрд в объединение своих услуг каршеринга и паркинга, а также станций зарядки автомобилей. Об этом говорится в официальном сообщении Daimler.
«Мы объединяем силы и опыт 14 успешных брендов и инвестируем более €1 млрд в создание нового игрока на быстрорастущем рынке городской мобильности», — заявил глава Damlier Дитер Цетше. Отмечается, что услугами совместных проектов компаний смогут воспользоваться около 60 тыс. их клиентов.
В конце мая 2018 года Daimler и ряд других компаний вложили $175 млн в эстонский агрегатор такси Taxify.
Дочерняя компания Daimler Car2Go начала предоставлять услуги каршеринга с 2008 года. В сентябре 2014 года немецкий автоконцерн приобрел контрольный пакет акций в двух американских компаниях — RideScout и MyTaxi, а в 2016–2017 годах — во французской Chauffeur Privé.
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