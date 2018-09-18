Ерокомиссия заподозрила BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре

Ерокомиссия (ЕК) открыла антимонопольное расследование в отношении компаний BMW, Daimler и концерна Volkswagen Group (Volkswagen, Audi, Porsche) в связи с возможным сговором по внедрению технологий очистки выбросов. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном во вторник в Брюсселе.

«Еврокомиссия открывает официальное антимонопольное расследование в связи с возможным сговором между BMW, Daimler и группой VW (Volkswagen, Audi, Porsche) по разработке и внедрению технологий для очистки выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей», — отмечается в нем.

«Сговор, в случае, если он будет доказан, мог лишить потребителей возможности покупать менее загрязняющие [окружающую среду] автомобили, несмотря на то, что технология была доступна производителям», — пояснила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

ЕК намерена оценить, вступали ли вышеуказанные автопроизводители в сговор, чтобы «ограничить разработку и внедрение систем контроля за выбросами для автомобилей». На данный момент «достаточных доказательств» того, что компании нарушили антимонопольное законодательство, у ЕК нет. Официальный срок окончания расследования не установлен.

В конце июля журнал Spiegel сообщил, что пять автопроизводителей — Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler — с 1990-х годов согласовывали свои действия по производству, стоимости, поставщикам деталей для автомобилей и даже по установке механизмов для очистки выхлопных газов в дизельных машинах. В октябре антимонопольные органы ЕС провели проверку на предприятиях этих компаний в Германии.