Nike потеряла 1,5 млрд долларов из-за порвавшегося кроссовка

Акции компании Nike на фондовом рынке США рухнули на 2% после инцидента с порвавшимся кроссовком восходящей звезды американского баскетбола Сиона Вильямсона. Об этом сообщило Reuters.
Инцидент произошел 20 февраля. Спортсмен упал и травмировал правую ногу, после того, как кроссовок модели PG 2.5 на его левой ноге порвался.
Тренер баскетболиста, играющего за команду Duke Blue Devils, сообщил, что тот получил растяжение связок.
«Мы очень обеспокоены и хотим пожелать Сиону скорейшего выздоровления... Это единичный случай, но мы изучаем проблему», — сказано в заявлении Nike после инцидента.
Отмечается, что в результате компания подешевела примерно на 1,46 млрд долларов.
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