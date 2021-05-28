Nike расторгла контракт с футболистом Неймаром из-за обвинений в домогательствах

Компания Nike досрочно расторгла контракт с футболистом сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермена» Неймаром из-за сексуальных домогательств в отношении сотрудницы компании. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, одна из сотрудниц Nike в 2016 году сообщила своим друзьям и коллегам о попытке спортсмена принудить ее к сексу в номере отеля, где она помогала ему с координацией мероприятий и логистикой. В 2018 году девушка подала в компанию соответствующую жалобу, после чего Nike наняла адвокатов для начала расследования обстоятельств случившегося, которое было начато в 2019 году. В итоге компания приняла решение о прекращении сотрудничества с Неймаром в сфере маркетинга, а в 2020 году компания полностью прекратила отношения со спортсменом, так как футболист отказался от сотрудничества с юристами.
Отец спортсмена в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo назвал обвинения в адрес сына лживыми.
Это не первый случай обвинений в сексуальных домогательствах в адрес Неймара. В 2019 году его обвинила в изнасиловании модель Нажила Триндади, однако в итоге суд отклонил обвинение, сославшись на недостаточность доказательств.
Как писало издание Mundo Deportivo, Триндади требовала у футболиста деньги в обмен на то, чтобы видеозапись, подтверждающая обвинения девушки в адрес футболиста, не была обнародована. Однако запись так и не была опубликована, потому что ранее модель сообщила о краже из ее квартиры планшета с видео, которое, по словам девушки, является доказательствами вины спортсмена. Кроме того, в 2020 году бразильского спортсмена обвинили в организации сети VIP-проституции, однако это обвинение не было доказано.
Неймар заключил договор о сотрудничестве с Nike в 2011 году на 11 лет. Сумма контракта составила $105 млн, однако он был досрочно расторгнут летом 2020 года. О том, кто именно стал инициатором прекращения контракта, не сообщалось.
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