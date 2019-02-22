В Казахстане запретили использовать русский язык на банкнотах и монетах

В дизайне банкнот и монет Казахстана будут использоваться надписи только на государственном — казахском — языке. Об этом говорится в указе президента республики Нурсултана Назарбаева, утвердившего соответствующую концепцию дизайна национальной валюты.
Сам указ и прилагаемая к нему концепция дизайна денежных знаков Казахстана были опубликованы 22 февраля на сайте нормативных правовых актов республики.
«Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монетах допускается использование надписей на иностранных языках», — говорится в прилагаемой к указу концепции.
В предыдущей версии документа говорилось, что на банкнотах и монетах «используются надписи на государственном и русском языках», уточняют местные СМИ.
Сейчас в оформлении тенге также используются надписи на русском и казахских языках.
Русский язык в Казахстане не является государственным. В Конституции Казахстана говорится, что в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Кроме того, в Конституции говорится, что «государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана».
Использование русского языка также регулируется законом «О языках в Республике Казахстан». В нем также подчеркивается, что русский язык наравне с казахским используется для делопроизводства и работы в госорганах и органах местного самоуправления, а также конкретизированы правила использования русского языка правоохранительными органами, для оформления юридических сделок, в судопроизводстве, образовании и пр.
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