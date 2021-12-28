Премьеру Эстонии приходится переходить на русский язык во время поездок в Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась, что говорит по-русски недостаточно хорошо, чтобы общаться на нем на родине, но использует этот язык во время поездок в Украину.

«Поэтому в Эстонии я не решаюсь говорить по-русски, — приводит во вторник ее слова портал ERR. — Но когда я, скажем, посещаю Украину, то говорю по-русски».

По ее мнению, когда человек недостаточно владеет языком, но дает на нем консультацию или интервью, складывается впечатление, что он некомпетентен.

«Тут такое дело: у меня была прекрасная учительница, мне очень нравились уроки русского языка, но решусь ли я дать интервью на русском? Нет», — добавила Каллас.