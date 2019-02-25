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Назарбаев назначил новых министров и главу Нацбанка Казахстана

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Назарбаев назначил новых министров и главу Нацбанка Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев определил новый состав правительства. Соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.

Согласно документу, первым заместителем премьер-министра и министром финансов стал Алихан Смаилов, заместителем премьер-министра — Женис Касымбек. Министром информации и общественного развития назначили Даурена Абаева, главой Минюста — Марата Бекетаева, а министром здравоохранения — Елжана Биртанова. Главой Минкультуры и спорта стал Арыстанбек Мухамедиулы, министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности — Аскар Жумагалиев, а министром энергетики — Канат Бозумбаев.

При этом Бейбут Атамкулов остался министром иностранных дел Казахстана, Нурлан Ермекбаев сохранил пост министра обороны, а Ерлана Тургумбаева вновь назначили главой МВД.

Премьер-министром Казахстана стал Аскар Мамин, который исполнял обязанности главы правительства после его роспуска. Президент также отправил в отставку главу Нацбанка страны Данияра Акишева и на его место назначил Ерболата Досаева.

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Назарбаев отправил правительство в отставку 21 февраля. Он объяснил это тем, что кабмин не справился с реформами экономики и повышением благосостояния населения. «Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет», — отмечал президент. Он добавлял, что средства, которые есть у правительства, тратятся не по назначению.

Нурсултан Назарбаев
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