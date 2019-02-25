Гуайдо встретился в Колумбии с вице-президентом США

Вице-президент США Майкл Пенс во время своего визита в Колумбию встретился с «временным президентом» Венесуэлы Хуаном Гуайдо. Об этом Пенс сообщил на официальной странице в сети Twitter.
«Для Президента Венесуэлы Хуана Гуайдо — это большая честь разделить этот момент. Я привез вам и президенту Колумбии Иоанну Дуке Маркесу очень простое сообщение от президента Трампа и Соединенных Штатов Америки: Мы с вами на 100%», — отметил Пенс. При этом он добавил фото его встречи с двумя лидерами.
Как подчеркнул Пенс, «настало время для свободной и демократической Венесуэлы», — подчеркнул Пенс.
Напомним, что ранее глава парламента, оппозиционный лидер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы до проведения демократических выборов в стране. Гуайдо поддержали США и ряд стран Запада.
Ситуация в Венесуэле продолжает быть напряженной. Президент страны Николас Мадуро продолжает контролировать армию и силовые ведомства.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016