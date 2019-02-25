Гуайдо встретился в Колумбии с вице-президентом США

Вице-президент США Майкл Пенс во время своего визита в Колумбию встретился с «временным президентом» Венесуэлы Хуаном Гуайдо. Об этом Пенс сообщил на официальной странице в сети Twitter.

«Для Президента Венесуэлы Хуана Гуайдо — это большая честь разделить этот момент. Я привез вам и президенту Колумбии Иоанну Дуке Маркесу очень простое сообщение от президента Трампа и Соединенных Штатов Америки: Мы с вами на 100%», — отметил Пенс. При этом он добавил фото его встречи с двумя лидерами.

Как подчеркнул Пенс, «настало время для свободной и демократической Венесуэлы», — подчеркнул Пенс.

Напомним, что ранее глава парламента, оппозиционный лидер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы до проведения демократических выборов в стране. Гуайдо поддержали США и ряд стран Запада.

Ситуация в Венесуэле продолжает быть напряженной. Президент страны Николас Мадуро продолжает контролировать армию и силовые ведомства.