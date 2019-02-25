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Певица MARUV не поедет на Евровидение

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Певица MARUV не поедет на Евровидение

Певица MARUV, которая одержала победу в национальном отборе на песенный конкурс «Евровидение» в 2019 году, не поедет на конкурс от Украины. Об этом 25 февраля сообщает Общественное вещание.

«После проведенных переговоров „НОТУ“ и певица MARUV не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе», — отмечает вещатель.

В ведомстве утверждают, что по правилам «Евровидения», участник должен «обеспечить неполитический характер».

«Ситуация, которая сложилась вокруг Нацотбора этого года, имеет признаки политизации», — говорится в сообщении.

«Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели к политизации результатов национального отбора», — добавили там.

Вещатель также видит в ситуации «опасность эскалации раскола украинского общества».

Сама певица MARUV заявила, что основные разногласия по соглашению с ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» заключались не в отказе от гастролей в России, а были другие «кабальные» пункты.

«Сегодня наша встреча с НОТУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к соглашению двух сторон. За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в национальном отборе на „Евровидение-2019“. Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну — Украину на международной песенной арене», — написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Певица заявила, что, отказ от гастролей в России не был для нее принципиальным.

«Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными», — сообщила MARUV.

«Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — добавила она.

Напомним, что 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора «Евровидения-2019». На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле. При этом у Maruv запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

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25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания выдвигает в договоре абсурдные требования.

Евровидение, Maruv
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Понедельник, 25 февраля 2019
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