Трамп и Ким Чен Ын не смогли ни о чем договориться

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли достичь договоренности на саммите в Ханое, но диалог будет продолжен. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Белого дома.

«В этот раз никакого соглашения не было достигнуто, но их команды планируют продолжить встречи в будущем», — указывается в опубликованном документе.

Президент США и лидер Северной Кореи завершили переговоры раньше, чем планировалось. Церемония подписания двустороннего соглашения была отменена, как и совместный рабочий ланч.