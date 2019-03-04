Booking позволяет без проблем бронировать отели в аннексированном Крыму

Пророссийский немецкий политик, глава фракции партии «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер рассказал, что впервые смог из Германии расплатиться своей банковской картой при бронировании номера в крымском отеле.
«Если все предыдущие годы, когда я ездил в Крым, при бронировании отеля мне приходилось оплачивать наличными на месте, то в этот раз впервые, находясь в Германии, я смог перевести оплату со своей банковской карты. Ранее при бронировании кредитная карта не срабатывала. Крымские отели не могли снять средства с немецкой кредитной карты», — сказал РИА Новости Маурер, который находится в Крыму «для проработки визита на полуостров крупной немецкой делегации».
Маурер отметил, что бронировал отель через Booking.com.
«Теперь бронь проходит как во Франции или в Италии. Единственное, что надо было указать, что еду в Крым по работе, а не на отдых», — сказал Маурер.
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