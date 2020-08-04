Booking уволит из-за коронавируса четверть сотрудников

Американская компания Booking Holdings, владеющая сервисом по интернет-бронированию отелей Booking.com, сократит в нем 25% персонала в связи со снижением доходов из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
По его данным, речь идет о сокращении около 4 тыс. сотрудников по всему миру. Как указал исполнительный директор компании Гленн Фогел, последние пять месяцев "стали самым крупным социально-экономическим кризисом нашего времени". Он отметил, что пандемия нанесла серьезный удар по всей индустрии туризма и гостиничного бизнеса.
Согласно агентству Bloomberg, всего в Booking Holdings, в которую входят, в том числе сервис онлайн-бронирования отелей Agoda.com, а также туристические поисковики Kayak и Momondo, работают около 26 тыс. сотрудников, из них порядка 17,5 тыс. - в Booking.com. Штаб-квартира Booking Holdings, основанной в 1996 году, находится в городе Норуолк (штат Коннектикут).
Ранее о сокращении 25% сотрудников также заявили компания Airbnb, являющаяся оператором одноименного онлайн-сервиса по аренде жилья, и сервис для путешественников TripAdvisor.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016