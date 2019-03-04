УПЦ заявила о нападении на ее храм в Тернопольской области

В селе Гнездичное Збаражского района Тернопольской области сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) совместно с членами «Правого сектора» совершили нападение на прихожан Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.
По его информации, инцидент произошел 3 марта в храме Преображенской религиозной общины. «Под крики „москалям здесь не место“ выбрасывали верующих из храма», — отмечается в сообщении.
Настоятель прихода протоиерей Стефан Балан обвинил сторонников ПЦУ в провоцировании конфликта.
«Их община во главе с псевдоотцом Иваном Лесиком в третий раз нарушила собственные же условия, открыла опечатанный храм и начала совершать „богослужения“. Когда по завершении службы в храм зашли наши верующие и попросили предоставить возможность и общине УПЦ совершить богослужение в храме, получили резкий отказ», — заявил он.
По его словам, между сторонниками ПЦУ и УПЦ некоторое время продолжались переговоры. В это же время вход в храм заблокировали около 20 бойцов «Правого сектора». Затем, как сообщил протоиерей, начались крики и «чехарда». «Сторонники ПЦУ начали бить и выбрасывать из церкви на улицу верующих УПЦ», — добавил он.
Как отметил настоятель прихода, сторонники новой церкви и раньше пытались захватить храм.
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