Starbucks начнет продавать кофе за биткоины

Посетители кофеен Starbucks из США смогут расплачиваться биткоинами. Такая возможность появится до конца 2019 г. благодаря сотрудничеству компании с платформой Bakkt, разработкой которой занимается оператор Нью-Йоркской фондовой бирж ICE, сообщает The Block со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Клиенты смогут оплачивать покупки при помощи ПО Bakkt, которое позволит моментально конвертировать криптовалюту в традиционные деньги. Сеть кофеен активно разрабатывает приложение, которое позволит ему стать первой торговой точкой на платформе для институциональных инвесторов, пишет издание.

По информации источников, владелец Bakkt согласился передать Starbucks определенную долю в своем предприятии, размер которой не разглашается. Она оказалась непропорционально большой, учитывая условия сотрудничества, по которым сеть кофеен не делала никаких денежных инвестиций в развитие площадки, отмечает The Block.

Еще летом 2018 г. в сети появилась информация о том, что посетители Starbucks смогут оплачивать кофе биткоинами. В пресс-службе компании тогда ответили, что клиенты не смогут платить за фраппучино криптовалютой, но они получат возможность конвертировать цифровые активы в традиционные деньги и расплачиваться ими в кофейнях.