В Северной Македонии на выборах президента победил прозападный кандидат

Прозападный кандидат в президенты Северной Македонии, Стево Пендаровски, выиграл во втором туре президентских выборов после кампании, в которой остро стоял вопрос разногласия по поводу изменения названия страны.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Результаты Государственной избирательной комиссии на основании 99,5 процента подсчитанных голосов показали 51,7 процента за Пендаровски, который является кандидатом от правящей коалиции, а также давним высшим государственным служащим и академиком.

Его соперник, кандидат от националистической ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силяновска-Давкова получила 44,7 процента голосов.

Явка в воскресенье составила 46,6%, что превышает 40-процентный порог, необходимый для того, чтобы результат выборов был действительным.

Власти рассчитывают получить дату начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и стать следующим государством-членом НАТО в следующем году.

«Победа этой концепции дает будущее для республики Северной Македонии и это наш билет в Европу», — заявил Пендаровски журналистам после объявления результатов выборов.

Премьер-министр Зоран Заев поздравил его и сказал: «На сегодня никто не может стоять на пути прогресса. Мы показали, что готовы к Европе».

Иоганнес Хан, комиссар Европейского союза, ответственный за расширение, также высказался с поздравлениями.

«Северная Македония может рассчитывать на постоянную поддержку ЕС с точки зрения перспективы вступления в ЕС, таким образом, отвечая на сильные европейские стремления ее народа», — сообщил Хан.

Эти президентские выборы стали первыми для страны после изменения названия страны на Северную Македонию.