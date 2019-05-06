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В Северной Македонии на выборах президента победил прозападный кандидат

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В Северной Македонии на выборах президента победил прозападный кандидат

Прозападный кандидат в президенты Северной Македонии, Стево Пендаровски, выиграл во втором туре президентских выборов после кампании, в которой остро стоял вопрос разногласия по поводу изменения названия страны.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Результаты Государственной избирательной комиссии на основании 99,5 процента подсчитанных голосов показали 51,7 процента за Пендаровски, который является кандидатом от правящей коалиции, а также давним высшим государственным служащим и академиком.

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Его соперник, кандидат от националистической ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силяновска-Давкова получила 44,7 процента голосов.

Явка в воскресенье составила 46,6%, что превышает 40-процентный порог, необходимый для того, чтобы результат выборов был действительным.

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Власти рассчитывают получить дату начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и стать следующим государством-членом НАТО в следующем году.

«Победа этой концепции дает будущее для республики Северной Македонии и это наш билет в Европу», — заявил Пендаровски журналистам после объявления результатов выборов.

Премьер-министр Зоран Заев поздравил его и сказал: «На сегодня никто не может стоять на пути прогресса. Мы показали, что готовы к Европе».

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Иоганнес Хан, комиссар Европейского союза, ответственный за расширение, также высказался с поздравлениями.

«Северная Македония может рассчитывать на постоянную поддержку ЕС с точки зрения перспективы вступления в ЕС, таким образом, отвечая на сильные европейские стремления ее народа», — сообщил Хан.

Эти президентские выборы стали первыми для страны после изменения названия страны на Северную Македонию.

выборы президента, Северная Македония, Стево Пендаровски
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Мнения

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Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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