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Власти Шри-Ланки снова запретили соцсети и мессенджеры

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Правительство Шри-Ланки на фоне сохраняющейся сложной ситуации в сфере безопасности в стране вновь ввело временный запрет на использование ряда популярных соцсетей и мессенджеров, сообщает в понедельник телеканал News1st.

Согласно его данным, ограничения среди прочего коснулись популярного видеохостинга YouTube, социальной сети Facebook, а также таких широко используемых мессенджеров как Whatsapp и Viber. Эти данные подтверждает и сайт netblocks.org, отслеживающий активность интернет-пользователей из различных стран.

Телеканал отмечает, что решение о повторной блокировке ряда интернет-ресурсов было принято после недавних событий в городе Негомбо. В конце минувшей недели там прошли столкновения между представителями христианской и мусульманской религиозных общин, после чего в городе до 6 мая был введен комендантский час. Все это время на улицах Негомбо дежурили усиленные наряды полиции.

Социальные сети и мессенджеры были временно заблокированы на Шри-Ланке 21 апреля — вскоре после того, как по стране прокатилась серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ. Согласно последней информации ланкийских властей, среди погибших — 42 иностранца.

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По информации правительства Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов ИГ. По версии следствия, в совершении атак в пасхальное воскресенье участвовали девять террористов-смертников, личности всех боевиков установлены.

Шри-Ланка, соцсети
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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