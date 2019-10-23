Дело Насирова передали в ВАКС

Шевченковский районный суд Киева на заседании в среду принял решение о передаче уголовного производства, в котором фигурирует экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров, в Высший апелляционный суд Украины (ВАКС).

«В среду, 23 октября 2019 года, при участии прокурора САП в Шевченковском районном суде Киева состоялось судебное заседание по делу об обвинении бывшего главы ГФС Украины и руководителя департамента ГФС Украины», — сообщила пресс-служба САП в Facebook.

По результатам заседания суд принял решение передать указанное производство в Высший антикоррупционный суд Украины.

Как сообщалось, в ночь на 3 марта 2017 года Насиров был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования дела о реструктуризации рентных платежей за добычу газа компаний, связанных с народным депутатом Александром Онищенко, который покинул Украину и проживает за ее пределами.

САП в ноябре 2017 года утвердила и направила в суд обвинительный акт, составленный детективами НАБУ по результатам досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Насирова, а также руководителя департамента ГФС. Шевченковский райсуд Киева 27 ноября 2017 года принял решение о рассмотрении по существу этого обвинительного акта.

Насиров и его подчиненный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно — при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет обязательных платежей в сумме более 2 млрд грн.