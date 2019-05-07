Главой Высшего антикоррупционного суда выбрана судья Танасевич

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) во вторник избрало главой новосозданного суда судью первой инстанции Елену Танасевич.
Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», Танасевич была избрана путем тайного голосования и получила 23 голоса судей. Это утверждено протоколом и решением собрания судей об избрании главы ВАКС.
Второго кандидата — судью Ольгу Саландяк — поддержали 10 судей.
Танасевич — кандидат юридических наук. С 2012 года работала судьей в Печенежском районном суде Харьковской области. Замужем, семья воспитывает сына Серафима.
Собрание судей ВАКС во вторник изначально не смогло избрать главу суда при первом и повторном голосовании, поэтому процедура выдвижения и голосования была повторена.
Закон о Высшем антикоррупционном суде Верховная рада приняла в июне 2018 года. Его создание являлось одним из требований Международного валютного фонда для продолжения кредитовани. В законе указано, что суд должен быть сформирован в течение года со дня вступления документа в силу. Под его юрисдикцию подпадут уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, совершенные должностными лицами, при условии что размер причиненного ущерба составит более $32 тыс.
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