Зеленский провел отдельную встречу с Пинчуком

Избранный глава государства Владимир Зеленский провел встречу с крупным предпринимателем и миллиардером Виктором Пинчуком, в ходе которой собеседники обсудили ответственность бизнеса перед Украиной.
«В рамках анонсированных встреч с предпринимателями обсудили с Виктором Пинчуком прозрачность правил, ответственность бизнеса перед страной, равенство всех перед законом», — написал Зеленский во вторник в Twitter.
В рейтинге самых влиятельных людей Украины по версии журнала «Новое время» Пинчук занимает восьмое место. Он является владельцем популярных телеканалов ICTV, СТБ и «Новый канал».
Отметим, что ранее Зеленский анонсировал общую встречу с представителями крупного, малого и среднего бизнеса «в ближайшее время». После этого такую идею раскритиковал близкий к нему олигарх Игорь Коломойский.
«Собирать всех вместе — это утопия. То есть, если ты хочешь с кем-то общаться, общайся один на один. С крупным бизнесом не общаются как с колхозом. Это не колхозное собрание. У каждого деньги любят тишину, и никто не будет рассказывать свои секреты и выворачивать душу настежь», — сказал олигарх.
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