Зеленский уверяет, что Пинчук у него ничего не просил

Президент Владимир Зеленский сказал, что олигарх Виктор Пинчук ничего не просил у него в обмен на то, чтобы убедить экс-президента Леонида Кучму возглавить Трехстороннюю контактную группу в Минске. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях».

Как отмечается, журналисты спросили у арезидента, озвучивал ли ему Пинчук условия, на которых он согласится убеждать Кучму представлять Украину на переговорах в Минске.

«Все знают, что никто у меня ничего не просит. Все знают, чем это закончится», — заявил Зеленский в ответ.

Как сообщалось, вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского.

Около 19:00 вечера пятницы автомобиль олигарха выехал из боковых ворот АП, у которых его ждал автомобиль сопровождения.

Эту же машину и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы журналисты заметили у тех же ворот Администрации президента Зеленского также во вторник, 28 мая.

После публикации этой новости пресс-секретар Зеленского Юлия Мендель пояснила, что 31 мая Пинчук приезжал в АП с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой для консультаций о возвращении последнего в Минский процесс.