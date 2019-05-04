Порошенко уволил главу Нацсовета по теле- и радиовещанию

Президент Петр Порошенко уволил председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета. Соответствующий указ от 4 мая размещен на сайте президента.

«В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: Освободить Артеменко Юрия Анатольевича с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», — говорится в указе.

Пункт 13 части первой статьи 106 Конституции предусматривает, что президент «назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания».

Напомним, в субботу председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко сообщил, что подал заявление об отставке с этой должности по собственному желанию.