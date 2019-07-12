Зеленский уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Артеменко уволен в связи с истечением срока полномочий в соответствии с п. 13 ч.1 ст. 106 Конституции Украины и ст. 4 закона о Нацсовете по вопросам телерадиовещания, сообщает официальный сайт президента.
Артеменко был членом Нацсовета по телерадиовещанию с 7 июля 2014 года. Вскоре был избран председателем Нацсовета.
Как сообщалось, предыдущий президент Украины Петр Порошенко 4 мая своим указом уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию, а 7 мая назначил его членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Новоизбранный президент Зеленский своими указами 24 мая уволил Артеменко с должности члена НКРСИ, а также восстановил его в должности члена Нацсовета по телерадиовещанию, уволив с этой должности Владимира Горковенко, который был назначен указом Порошенко от 4 мая.
Кассационный административный суд в составе Верховного суда 18 июля рассмотрит иск Горковенко к президенту Зеленскому о признании противоправным и отмене указа об увольнении его с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016