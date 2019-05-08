Коломойский заявил, что Тимошенко просила у него деньги на выборы

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обращалась к нему с просьбой о поддержке на президентских выборах. Олигарх заверил, что не помогал ей. Об этом он сказал в интервью Bihus.Info.

«Она обращалась, но знала, что мы не можем. Мы сразу сказали, что не можем», — сказал Коломойский.

По его словам, он также не оказывал финансовую помощь Тимошенко через третьих лиц. «Вот я решил бы через кого-то давать свои деньги. Я буду всегда заложником у этих людей», — отметил бизнесмен.

Коломойский рассказал, что было много желающих финансово помочь Тимошенко. «У Тимошенко очередь стояла, чтобы дать ей деньги», — заявил олигарх.

Коломойский также рассказал, что Тимошенко не звонила ему после выборов. «Наверное, была расстроена результатом», — предположил он.