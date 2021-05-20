Зеленский исключил работу в правительстве Гройсмана, Яценюка и Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность вхождения в правительство экс-премьеров Украины Владимира Гройсмана, Арсения Яценюка и Юлии Тимошенко.

«Если вы имеете в виду людей с мощным опытом, как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, то таких людей с таким опытом вы не увидите», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг, отвечая на вопрос о возможности их вхождения в правительство.

«Я считаю, что у нас очень неплохое правительство. Я считаю, что во времена войны, экономического кризиса, ковида, они очень неплохо работают. И потому, например, моя философия и политика премьер-министра, что ничего страшного: если та или иная персона или министр не может исполнять полностью, на 100%, свои обязательства или то, что он обещал, то мы предлагаем Раде уволить того или иного министра и заменить на другого», — добавил он.