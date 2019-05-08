Нацбанк резко укрепил гривну

Национальный банк Украины на среду, 8 мая 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 16 копеек - до 26,3400 грн за доллар против 26,4959 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,4613 грн против 29,6728 грн накануне.