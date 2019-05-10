Коломойский не исключает, что Аваков станет новым премьером

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков потенциально может стать премьер-министром Украины. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

В частности, Коломойский, прогнозируя будущее Авакова, не исключил, что он может возглавить правительство.

«Может, почему нет. Он может быть как компромисс между многими, даже не идя на парламентские выборы», — подчеркнул он.

Бизнесмен также предположил, что в парламент следующего созыва пройдут «Слуга Народа», «Батькивщина», политические силы Анатолия Гриценко и Олега Ляшко, а также выходцы из «Оппозиционного блока».

«А когда вся эта история произойдет, то должна быть коалиция, правильно? Аваков будет, наверное тем человеком, который сможет сбалансировать. Минимум останется министром внутренних дел, минимум», — добавил Коломойский.

Ранее Коломойский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен остаться в новом правительстве при президенте Владимире Зеленскому.

Коломойский также заявлял, что победа Зеленского на выборах президента Украины — их совместная с Аваковым. По словам бизнесмена, на выборах он и Аваков «болели против Пети (Петра Порошенко — ред.)».