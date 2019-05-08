Коломойский считает, что Аваков должен остаться на своем посту

Министр внутренних дел Арсен Аваков является «фактором стабильности» в стране, поэтому его необходимо оставить в составе правительства. Такое мнение высказал бизнесмен Игорь Коломойский в интервью программе журналистских расследований Bihus.Info.

«Он должен остаться в правительстве. Чтобы в стране ни происходило, он является фундаментом. Я считаю, что он фактор стабильности в стране», — сказал бизнесмен.

По мнению Коломойского, кроме Авакова в правительстве Владимира Гройсмана «больше некого отметить».

Также по мнению Коломойского, новой власти не следует проводить какую-либо национализацию, либо реприватизацию, но необходимо прилагать усилия по наращиванию экономики и возвращению людей в страну. «Я не собираюсь быть инициатором никакого передела. Ни реприватизации, национализации, экспроприации и так далее. Я не считаю, что это надо. Я читаю, что сегодня надо думать о том, как увеличить ВВП и возвращать людей из-за границы, создавать рабочие места, чтобы они сами возвращались», — заявил он.

Коломойский отметил, что намерен вернуться в Украину после инаугурации Зеленского и не собирается мстить действующему президенту Петру Порошенко. Бизнесмен также пообещал, что не будет использовать Зеленского в своих целях. «Я ничего не буду у него просить. Мне ничего не надо», — подчеркнул бизнесмен.