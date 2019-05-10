Депутат БПП предложил провести инаугурацию Зеленского 1 июня

Ранее в парламенте уже было зарегистрировано несколько постановлений о других датах инаугурации, сам новоизбранный президент предложил провести церемонию 19 мая.

Депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Сугоняко зарегистрировал в Раде проект постановления о проведении 1 июня 2019 года торжественного заседания украинского парламента, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующая информация опубликована в пятницу на официальном сайте Рады.

В настоящее время текст пояснительной записки к проекту постановления отсутствует в электронной базе парламента.

Ранее в Раде уже было зарегистрировано несколько постановлений о дате инаугурации. Так, внефракционные депутаты Сергей Мищенко и Виктор Балога зарегистрировали постановления об инаугурации Зеленского 19 мая, а еще один внефракционный депутат Виталий Куприй предложил перенести инаугурацию на 20 мая. Депутат Сергей Каплин и вовсе зарегистрировал проект постановления о проведении торжественной присяги новоизбранного президента в два этапа: 19 мая на заседании парламента и 3 июня на киевском стадионе «Олимпийский».

В минувшую субботу, 4 мая, Владимир Зеленский написал письмо спикеру Верховной рады Андрею Парубию с предложением провести инаугурацию 19 мая. Избранный президент отметил, что на встрече с главами политических фракций он также настаивал именно на этой дате, пояснив необходимостью избежать «вакуума власти». В тот же день Зеленский после встречи со спикером Рады сообщил, что дата инаугурации будет определена на заседании Верховной рады 14 мая.

По мнению ряда глав фракций и депутатских групп Верховной рады, инаугурация должна состояться позже — 28 мая. Как пояснил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь, многие депутаты хотели бы оттянуть инаугурацию, чтобы у избранного президента не было права распустить Раду.