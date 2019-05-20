Владимир Зеленский официально стал президентом Украины

Владимир Зеленский принес присягу президента Украины в Верховной Раде и официально приступил к исполнению обязанностей.
Перед этим председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что во время очередных президентских выборах победил и является избранным Владимир Зеленский.
Председатель Конституционного суда Наталья Шаптала сообщила, что Зеленский исполнил все требования, чтобы принести присягу президента Украины.
«Обязуюсь всеми своими делами отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире», — сказал новый президент страны.
После этого Зеленскому были вручены символы власти — булава, нагрудный знак президента Украины и гербовая печать, а глава ЦИК Татьяна Слипачук вручила Зеленскому удостоверение главы государства.
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