Зеленский пешком пришел на Банковую

Фото: Укринформ

Президент Владимир Зеленский пешком пришел к зданию Администрации главы государства, что на улице Банковой. Об этом сообщает Укринформ.

Зеленский в сопровождении около сотни человек прошел от Мариинского дворца к Администрации Президента. Люди на улице встречали его приветствиями.

Перед этим Зеленский провел в Мариинском дворце прием глав иностранных делегаций.