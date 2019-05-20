Рождение президента

На своей инаугурации Зеленский, в целом хорошо справился с своей задачей. Природный артистизм и опыт публичных выступлений помогли ему выдержать эту тяжелую процедуру с достоинством. Сравнивая его инаугурацию с инаугурацией Порошенко хорошо видно, что Порошенко был более самоуверен. Он с самого начала позиционировал себя как политик, который достоин звания президент и самовольно будет решать все проблемы страны.

Зеленский на инаугурации, в отличие от Порошенко, держаться не скованно, но более осторожно. Если Порошенко во время своей инаугурации просто светился от счастья и удовольствия, то на лице Зеленского, во время торжественной процедуры трудно было заметить глубокую удовлетворенность. Кажется, что только в процессе инаугурации Зеленский стал понимать какая тяжелая ноша ложится на его плечи. А Порошенко о время инаугурации всем своим видом показывал, что он лишь один достоин президентского поста, что он быстро решит все острые проблемы страны. Тем глубже было разочарование украинских избирателей, когда оказалось, что уже через 100 дней Порошенко быстро забыл о всех своих обещаниях и стал ускоренными темпами строить пирамиду элитных коррупции из своих старых и новых друзей. На фоне войны, после кровавого Майдана, быстрой избирательной кампании циничное поведение Порошенко больно ударило по украинскому избирателю. И сейчас после инаугурации мы должны помнить о том, как быстро изменился Порошенко буквально за 100 дней своего правления.

Теперь важно понять, станет ли президент Украины Зеленский на путь Порошенко или пойдет другим путем, но каким?

Первые политические результаты инаугурации президента Зеленского:

1. Президент Зеленский публично потребовал отставки главы СБУ Грицака и Генпрокурора Луценко. Если Грицак догадывался о своей судьбе, то для Луценко требование президента Зеленского выглядело как дурная шутка. Его — «украинского друга» Джулиани — друга президента Трампа посмели публично увольнять прямо перед раскруткой «украинского следа» в новой избирательной кампании в США! Более того, старясь угодить новой власти Луценко с трудом вспомнил, кто такой Портнов. Но ничего не помогло.

Но главное не это. Демонстративное, публичное снятие Генпрокурора и Главы спецслужбы говорит о том, что команда Зеленского опасается политический провокаций сторонников бывшего президента Порошенко. Если ситуация такая серьезная, то армия, спецслужбы и прокуратура должна, как можно быстрее получить лояльных к новому президенту руководителей, ибо хорошо видно, что человек мрачно сидящий среди других президентов в зале ВР — Порошенко никак не может оставить Украину в покое и строит свои планы на скорейшее возвращение.

2. В своем первом выступлении президент Украины Зеленский неожиданно для многих, одновременно отрыто «наехал» и на Кабинет Министров Гройсмана, и народных депутатов Верховной Рады. И те, и другие получили два месяца на выполнение его «домашних заданий». Это необычно для Украины. Обычно сначала распускается или переформатируется Верховная Рада, а потом и Кабмин. Президент Зеленский не может не понимать, что сейчас обиженные порохоботы — народные депутаты и министры будут формировать фронт сопротивления, который не будет сдаваться без боя. А возглавит войну против Зеленского все тот же Порошенко, который тоже не собирается отступать. И как поведут себя обе силы трудно предсказать. Пока народ будет на стороне Зеленского. А противоположному, консервативно-коррупционному политическому лагерю (голос и сила порохоботов) пока некому апеллировать.

В любом случае, новый президент Украины Зеленский оказался гораздо злее, быстрее и активнее, чем ожидали его противники.