В Украине сильнее всего подорожали яблоки, морковь и гречка

Государственная служба статистики оценила динамику средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине по итогам июля 2020 года. Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным ведомства, за январь-июль яблоки подорожали на 133,5% до 38,1 грн за кг, морковь — на 126,3% до 14,5 грн за кг, цены на крупу гречневую — на 33,7% до 37,2 грн за кг.

Однако при этом лук подешевел на 24,7% до 6,8 грн за кг, яйца — на 23,1% до 16,2 грн за десяток, филе куриное — на 16,6% до 84,8 грн за кг.

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал с 23,91 гривны до 24,94 гривны, батон — с 13,86 до 14,03 гривны.

За январь-июль сигареты премиум-класса подорожали на 10,6% до 52,5 грн за пачку, цены на водку выросли на 0,1% до 92,4 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 2,4% до 17,6 грн за бутылку.

Бензин марки А-92 подешевел с 26,98 гривны до 21,49 гривны, дизельное топливо — с 27,45 до 21,85 гривны.

Ранее сообщалось, что украинские производители в начале августа, несмотря на сезонное снижение цен, отгружают арбузы стоимостью в три раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Потребительская инфляция в Украине по итогам июля снизилась на 0,6% после роста на 0,2% в июне, 0,3% — в мае и 0,8% — в апреле и марте.