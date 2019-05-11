Телеканал ABC News опубликовал видео падения Путина на хоккейном матче

Телеканал ABC News опубликовал отрывок трансляции матча любительской Ночной хоккейной лиги с участием президента РФ Владимира Путина. Приветствуя зрителей тот упал, споткнувшись о красный ковер.
Russian President Vladimir Putin took a fall as he waved to the crowd during an ice-hockey game in Sochi. He scored eight goals during the exhibition match in what has become a yearly tradition. https://t.co/x0mN62qQoY pic.twitter.com/l6XCRrwsIB— ABC News (@ABC) 10 мая 2019 г.
Президент России объезжал по кругу площадку и махал руками зрителям. При это он не заметил красный ковер, который был расстелен вдоль бортика. Путин запнулся о него коньками и упал. Товарищи по команде попытались его остановить, но не успели.
На прошедшем гала-матче так называемой Ночной хоккейной лиги президент РФ выступал за команду «Легенды хоккея». Их соперником была «Сборная Ночной лиги». Первую шайбу Путин забросил уже на второй минуте. Вначале пресс-служба Кремль и пресс-служба НХЛ разошлись в оценке общего числа шайб, заброшенных президентом (в сообщении Кремля говорилось о 10 шайбах, в НХЛ — о восьми и одной голевой передаче) однако позднее в пресс-службах уточнили, что глава государства забросил девять шайб. Итоговый счет матча 14:7 в пользу команды «Легенды хоккея».
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